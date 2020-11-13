В Одессе автомобиль въехал в толпу протестующих

В Одессе легковой автомобиль въехал в толпу протестующих, которые перекрыли движение на улице Дальницкой и ходили по пешеходному переходу.

Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, это произошло около 20:00 в четверг, 12 ноября.

В людей въехал автомобиль Chevrolet Avео, после чего скрылся с места происшествия. В ходе преследования полицейские задержали авто. 23-летнего водителя передали следователю для дальнейшего выяснения события.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, во вторник, 10 ноября, в Одессе автомобиль на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта, пострадали 4 человека.