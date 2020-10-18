В Одессе арестовали подозреваемых в создании “сетки” избирателей

Киевский суд Одессы отправил в СИЗО подозреваемых с подкупе избирателей для голосования за определенного кандидата в мэры Одессы.
Подозреваемых задержали 15 октября, во время получения средств на подкуп избирателей. Один голос оценивался примерно в тысячу гривен.
Среди задержанных – глава избирательной комиссии, которая в 2015 году попадалась на преступлениях, связанных с избирательным процессом.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
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