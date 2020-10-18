В Одессе арестовали подозреваемых в создании “сетки” избирателей

Труханов: работа по восстановлению исторический памяти будет продолжена В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи. Перезахоронение было приурочено к завершению обороны Одессы и проведено со всеми воинскими и христианскими почестями. ПОДРОБНЕЕ

Юлія Тимошенко: Потрібно законом захистити Одеські схили від незаконних забудов Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко ініціює створення та розгляд у Верховній Раді закону щодо заборони забудівлі Одеських схилів та визнання їх Національним природним заповідником. ПОДРОБНЕЕ

Предвыборные технологии и политический пиар: кто и как манипулирует умами избирателей? 25 октября мы будем выбирать мэров городов, сельских голов и депутатов местных советов. Многие из нас собираются голосовать сознательно – четко понимая, каким именно они хотят видеть будущего главу населенного пункта или депутата. Однако чем ближе «день икс», тем труднее на ком-то остановить выбор – каждый из претендентов, судя по предвыборной агитации, обладает достоинствами, исключительно бесценными для будущего избранника. ПОДРОБНЕЕ

Против Кивалова собрали три тысячи подписей Всего лишь за пару дней было собрано более 3000 подписей под петиций в адрес Одесского городского совета с требованием лишить Сергея Кивалова звания «Почетный гражданин города Одессы». ПОДРОБНЕЕ