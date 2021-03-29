В Одессе активисты очистили от мусора парк «Аэропортовский» (фото)

На прошедших выходных активисты и неравнодушные одесситы совместно с коммунальщиками «Горзелентреста» очистили от мусора и сухостоя территорию лесопарка «Аэропортовский» на окраине города.
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Собранный мусор упаковали в мешки и вывезли с территории, пишет «Думская».
Этот лесопарк появился в середине прошлого века. Его высадили в 1960-е годы в границах Овидиопольской дороги и улицы Центральный аэропорт в качестве зеленого барьера между аэропортом и жилой зоной.
В 2017 году зеленую зону хотели признать дендрологическим парком местного значения «Аэропортовский». Но данный проект не был реализован.
В 2019 году территорию лесопарка сократили на 10 га ради строительства нового Дворца спорта.
Ранее представители общественной организации «Наша чистая Одесса» провели субботник, в ходе которого очистили склоны в районе санатория Чкалова.
Фото: Думская