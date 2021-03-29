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В Одессе активисты очистили от мусора парк «Аэропортовский» (фото)

В Одессе активисты очистили от мусора парк «Аэропортовский» (фото)

На прошедших выходных активисты и неравнодушные одесситы совместно с коммунальщиками «Горзелентреста» очистили от мусора и сухостоя территорию лесопарка «Аэропортовский» на окраине города.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Собранный мусор упаковали в мешки и вывезли с территории, пишет «Думская».

субботник в лесопарке Аэропортовский

субботник в лесопарке Аэропортовский3

Этот лесопарк появился в середине прошлого века. Его высадили в 1960-е годы в границах Овидиопольской дороги и улицы Центральный аэропорт в качестве зеленого барьера между аэропортом и жилой зоной.

В 2017 году зеленую зону хотели признать дендрологическим парком местного значения «Аэропортовский». Но данный проект не был реализован.

В 2019 году территорию лесопарка сократили на 10 га ради строительства нового Дворца спорта.

Ранее представители общественной организации «Наша чистая Одесса» провели субботник, в ходе которого очистили склоны в районе санатория Чкалова.

Фото: Думская

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