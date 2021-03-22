Одесские общественники облагородили склоны санатория Чкалова (фото, видео)

Незнакомая Одесса: Глухой мост, уникальные рельсы и страшный потоп 1908 года (фото) Глухой мост – знаковое место в Одессе уже хотя бы потому, что под ним проходит известный «камышовый трамвай», то есть, трамвай 20-го маршрута. Одесский краевед, геолог, педагог Дмитрий Жданов рассказал и показал фотографии одного одесского бедствия, случившегося в районе Глухого моста в далеком 1908 году. ПОДРОБНЕЕ

126 лет назад в Одессе родился человек-джаз Леонид Утесов (видео) Настоящее имя и фамилия Леонида Утесова – Лазарь Вайсбейн. Запись в метрической книге одесского раввина гласит, что 10 марта (22 марта по новому стилю) 1895 года в семействе Вайсбейнов родился сын Лазарь. ПОДРОБНЕЕ

Было и стало: как изменился одесский Французский бульвар за много лет (видео) Каждый день в Одессе строятся новые небоскребы, открываются магазины и рестораны: одним словом, все вокруг стремительно меняется. Не так давно стало известно и о ремонте дороги на Французском бульваре, а это значит, что и он скоро может частично потерять свой аутентичный облик. ПОДРОБНЕЕ