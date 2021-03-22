Одесские общественники облагородили склоны санатория Чкалова (фото, видео)

Представители общественной организации «Наша чистая Одесса» провели субботник, в ходе которого очистили склоны в районе санатория Чкалова.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Активисты убрали мусор, а также установили также новые скамейки на склонах и высадили деревья.
О том, как проходила акция, можно узнать из видео, опубликованного общественниками на своей странице в Facebook.
Опубликовано Наша Чистая Одесса Суббота, 20 марта 2021 г.
Фото: Одесса News