Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 5 февраля обещают штормовой ветер: объявлено предупреждение

В Одессе 5 февраля обещают штормовой ветер: объявлено предупреждение

Завтра, в понедельник, 5 февраля 2024 года, в Одессе ожидается сильный порывистый западный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Не ходите под деревьями и не посещайте пляжи

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки.

Из-за большого риска падения веток и кабелей не следует оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач. Также в мэрии советуют осторожно передвигаться под деревьями.

Кроме того, одесситам напоминают, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102»,

– отмечается в сообщении.

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Прогноз погоды в Одессе на 5 февраля

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер западный, 9-14 м/с с порывами до порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 февраля

По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами небольшой дождь.

Ветер западный, 9-14 м/с, возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Юрия Бершадского

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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