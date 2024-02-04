В Одессе 5 февраля обещают штормовой ветер: объявлено предупреждение

Завтра, в понедельник, 5 февраля 2024 года, в Одессе ожидается сильный порывистый западный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
Не ходите под деревьями и не посещайте пляжи
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки.
Из-за большого риска падения веток и кабелей не следует оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач. Также в мэрии советуют осторожно передвигаться под деревьями.
Кроме того, одесситам напоминают, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.
«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102»,
– отмечается в сообщении.
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Прогноз погоды в Одессе на 5 февраля
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер западный, 9-14 м/с с порывами до порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 февраля
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами небольшой дождь.
Ветер западный, 9-14 м/с, возможны порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Юрия Бершадского