В Одесі 5 лютого обіцяють штормовий вітер: оголошено попередження

Завтра, у понеділок, 5 лютого 2024 року, в Одесі очікується сильний поривчастий західний вітер. Його пориви можуть сягати 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження.
Не ходіть під деревами та не відвідуйте пляжі
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки.
Через великий ризик падіння гілок та кабелів не слід залишати свої авто під деревами та лініями електропередач. Також у мерії радять обережно пересуватися під деревами.
Крім того, одеситам нагадують, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.
«Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102»,
– зазначається у повідомленні.
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Прогноз погоди в Одесі на 5 лютого
За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра буде хмарно. Вночі без істотних опадів, Вдень невеликий дощ.
Вітер західний, 9-14 м/с із поривами до 15-20 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 5 лютого
По Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями невеликий дощ.
Вітер західний, 9-14 м/с, можливі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 9-14°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Юрія Бершадського