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В Одесі 5 лютого обіцяють штормовий вітер: оголошено попередження

В Одесі 5 лютого обіцяють штормовий вітер: оголошено попередження

Завтра, у понеділок, 5 лютого 2024 року, в Одесі очікується сильний поривчастий західний вітер. Його пориви можуть сягати 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження.

Не ходіть під деревами та не відвідуйте пляжі

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки.

Через великий ризик падіння гілок та кабелів не слід залишати свої авто під деревами та лініями електропередач. Також у мерії радять обережно пересуватися під деревами.

Крім того, одеситам нагадують, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

«Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102»,

– зазначається у повідомленні.

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Прогноз погоди в Одесі на 5 лютого

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра буде хмарно. Вночі без істотних опадів, Вдень невеликий дощ.

Вітер західний, 9-14 м/с із поривами до 15-20 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 5 лютого

По Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями невеликий дощ.

Вітер західний, 9-14 м/с, можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 9-14°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Фото Юрія Бершадського

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Редакція ПРОФІЛЬ

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