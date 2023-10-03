Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 3 октября отключили свет – по каким адресам и когда включат

В Одессе 3 октября отключили свет – по каким адресам и когда включат

В ДТЭК «Одесские электросети» на 3 октября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей остался без света на весь день.

По информации энергетиков, без электроснабжения останутся такие адреса:

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • 5-й Деревообрабатывающий пер., 3А – 141.

Работы до 20.00

  • Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
  • Матросская ул., 2,
  • Степная ул., 1 — 31

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • 1-й Магнитогорский пер. 1, 1/1, 1а, 3,
  • 2-й Магнитогорский пер., 1а, 2, 2А, 3, 5,
  • Дача Ковалевского, 36А — 81М,
  • Магнитогорская, 1б — 14а,
  • Магнитогорский пер., 1в,
  • Панченко, 1а 12,
  • Панченко пер., 1б,
  • Рыболовная балка, 1Г,
  • Рулевой пер., 1 — 12А.

Работы до 19.00

  • Свободы просп., 32, 36.

Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • 1-я Пригородная ул., 15 — 37А,
  • 1-я Степная ул., 1 — 74,
  • 1-й Сиреневый пер., 1 — 6,
  • 2-я Пригородная, 1 — 65,
  • 2-я Степная, 1 — 54 ,
  • 2-й Сиреневый пер., 1-19,
  • 3-я Степная, 1-73,
  • 4-я Пригородная, 1-99,
  • 4-я Степная, 1-60,
  • 7-я Степная, 1-49,
  • Богуна, 6А, 12/2, 21,
  • Бужский пер., 2/2,
  • Бужский проезд, 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6,
  • Василия Стуса, 2Б, 2Б корп.2, 2Б корп.3, 3, 26/2, 26/4,
  • Вороного Николая, 4А,7А,
  • Вронского, 1 — 63А,
  • Гастело, 9 — 55,
  • Гранатная, 1 — 25,
  • Гранатный пер., 2 — 8/1,
  • Дальницкая, 53, 53/1 , 53/5,
  • Желябова, 7А, 9, 11, 11А, 11Б,
  • Цветочная, 14/1, 14/18,
  • Цветочная, 1 — 21,
  • Апрельская, 1 — 33/1,
  • Ковровый пер., 5, 7, 9 ,
  • Клименко, 25, 33В,
  • Кондренко, 1А — 79А,
  • Кордонная, 3А — 74В,
  • Кордонный пер., 1 — 35,
  • Корнюшина, 1А — 27А,
  • Короткий пер., 2, 3, 4,
  • Кострова пер., 7 — 37 ,
  • Литовская, 20, 20А,
  • Малиновский пер., 7,
  • Малиновского Маршала, 79 – 152,
  • Маршала Бабаджаняна, 30 – 54,
  • Мельницкая, 32В,
  • Николая Воронова, 1А – 12,
  • Минская, 7 – 49,
  • Млинова ., 1 – 4,
  • Александра Вронского, 14,
  • Алексея Косяченко, 2А – 54/2,
  • Платанова, 1 – 126,
  • Святослава Рихтера, 8 – 109,
  • Сельская, 7 – 44,
  • Спартаковская, 6 – 63,
  • Степовая, 43,
  • Строга , 7, 9, 10, 11, 11А, 11В,
  • Текстильщиков, 1А — 14А,
  • Татьяны Тесс, 3А — 60А,
  • Тенистая, 9/12,
  • Туристская, 1А — 19,
  • Туристский пер., 2 — 12Б,
  • Ударников, 11Б.

Работы до 19.00

  • 1-й Амурский пер., 1 – 18,
  • 1-й Сиреневый пер., 1 – 6,
  • 1-й Лазурный пер., 1 – 7,
  • 2-я Пригородная, 1 – 65,
  • 2-я Степная, 1 – 54 ,
  • 2-й Амурский пер., 1 – 18,
  • 2-й Сиреневый пер., 1 – 19,
  • 2-й Лазурный пер., 2 – 9,
  • 3-й Лазурный пер., 1А – 14А,
  • 4-й Лазурный пер. ., 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • 5-й Лазурный пер., 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6,
  • 6-й Лазурный пер., 3, 4, 5, 6, 7,
  • Амурская, 1 – 47,
  • Богуна, 6А, 12/2, 21,
  • Бородинская ул., 48 – 131,
  • Василия Стуса, 2А, 2В, 3В, 4, 6,
  • Вороного Николая, 4А, 7А,
  • Вронского, 1 — 63А,
  • Гастелло, 9 – 55,
  • Гранатная, 1 – 25,
  • Гранатный пер., 2 – 8/1,
  • Дальницкая, 53 – 53/5,
  • Дальницкое шоссе, 109А – 159,
  • Желябова, 7А – 11Б,
  • Ивановский переезд, 10,
  • Магистральная, 76 – 112,
  • Макова, 2 – 60,
  • Мельницкая, 35 – 51,
  • Николая Аркаса, 47 – 126,
  • Новикова, 2 – А корп.412,
  • Огородная, 101,
  • Александра Вронского, 14,
  • Алексея Косяченко, 4 2,
  • Патриотическая, 45 – 120,
  • Петра Лещенко, 70 – 93В,
  • Северная, 46 – 164,
  • Проточный пер., 13, 15,
  • Строганова, 12/4 – 37А,
  • Тираспольское шоссе, 117 – 152,
  • Ударников 12 — 35Б,
  • Ученическая, 10 – 24,
  • Чумацкая 4 – 103Б.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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