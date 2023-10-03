В Одессе 3 октября отключили свет – по каким адресам и когда включат

В ДТЭК «Одесские электросети» на 3 октября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей остался без света на весь день.
По информации энергетиков, без электроснабжения останутся такие адреса:
Северный РЭС
Работы до 18.00
- 5-й Деревообрабатывающий пер., 3А – 141.
Работы до 20.00
- Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
- Матросская ул., 2,
- Степная ул., 1 — 31
Южный РЭС
Работы до 18.00
- 1-й Магнитогорский пер. 1, 1/1, 1а, 3,
- 2-й Магнитогорский пер., 1а, 2, 2А, 3, 5,
- Дача Ковалевского, 36А — 81М,
- Магнитогорская, 1б — 14а,
- Магнитогорский пер., 1в,
- Панченко, 1а 12,
- Панченко пер., 1б,
- Рыболовная балка, 1Г,
- Рулевой пер., 1 — 12А.
Работы до 19.00
- Свободы просп., 32, 36.
Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- 1-я Пригородная ул., 15 — 37А,
- 1-я Степная ул., 1 — 74,
- 1-й Сиреневый пер., 1 — 6,
- 2-я Пригородная, 1 — 65,
- 2-я Степная, 1 — 54 ,
- 2-й Сиреневый пер., 1-19,
- 3-я Степная, 1-73,
- 4-я Пригородная, 1-99,
- 4-я Степная, 1-60,
- 7-я Степная, 1-49,
- Богуна, 6А, 12/2, 21,
- Бужский пер., 2/2,
- Бужский проезд, 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6,
- Василия Стуса, 2Б, 2Б корп.2, 2Б корп.3, 3, 26/2, 26/4,
- Вороного Николая, 4А,7А,
- Вронского, 1 — 63А,
- Гастело, 9 — 55,
- Гранатная, 1 — 25,
- Гранатный пер., 2 — 8/1,
- Дальницкая, 53, 53/1 , 53/5,
- Желябова, 7А, 9, 11, 11А, 11Б,
- Цветочная, 14/1, 14/18,
- Цветочная, 1 — 21,
- Апрельская, 1 — 33/1,
- Ковровый пер., 5, 7, 9 ,
- Клименко, 25, 33В,
- Кондренко, 1А — 79А,
- Кордонная, 3А — 74В,
- Кордонный пер., 1 — 35,
- Корнюшина, 1А — 27А,
- Короткий пер., 2, 3, 4,
- Кострова пер., 7 — 37 ,
- Литовская, 20, 20А,
- Малиновский пер., 7,
- Малиновского Маршала, 79 – 152,
- Маршала Бабаджаняна, 30 – 54,
- Мельницкая, 32В,
- Николая Воронова, 1А – 12,
- Минская, 7 – 49,
- Млинова ., 1 – 4,
- Александра Вронского, 14,
- Алексея Косяченко, 2А – 54/2,
- Платанова, 1 – 126,
- Святослава Рихтера, 8 – 109,
- Сельская, 7 – 44,
- Спартаковская, 6 – 63,
- Степовая, 43,
- Строга , 7, 9, 10, 11, 11А, 11В,
- Текстильщиков, 1А — 14А,
- Татьяны Тесс, 3А — 60А,
- Тенистая, 9/12,
- Туристская, 1А — 19,
- Туристский пер., 2 — 12Б,
- Ударников, 11Б.
Работы до 19.00
- 1-й Амурский пер., 1 – 18,
- 1-й Сиреневый пер., 1 – 6,
- 1-й Лазурный пер., 1 – 7,
- 2-я Пригородная, 1 – 65,
- 2-я Степная, 1 – 54 ,
- 2-й Амурский пер., 1 – 18,
- 2-й Сиреневый пер., 1 – 19,
- 2-й Лазурный пер., 2 – 9,
- 3-й Лазурный пер., 1А – 14А,
- 4-й Лазурный пер. ., 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- 5-й Лазурный пер., 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6,
- 6-й Лазурный пер., 3, 4, 5, 6, 7,
- Амурская, 1 – 47,
- Богуна, 6А, 12/2, 21,
- Бородинская ул., 48 – 131,
- Василия Стуса, 2А, 2В, 3В, 4, 6,
- Вороного Николая, 4А, 7А,
- Вронского, 1 — 63А,
- Гастелло, 9 – 55,
- Гранатная, 1 – 25,
- Гранатный пер., 2 – 8/1,
- Дальницкая, 53 – 53/5,
- Дальницкое шоссе, 109А – 159,
- Желябова, 7А – 11Б,
- Ивановский переезд, 10,
- Магистральная, 76 – 112,
- Макова, 2 – 60,
- Мельницкая, 35 – 51,
- Николая Аркаса, 47 – 126,
- Новикова, 2 – А корп.412,
- Огородная, 101,
- Александра Вронского, 14,
- Алексея Косяченко, 4 2,
- Патриотическая, 45 – 120,
- Петра Лещенко, 70 – 93В,
- Северная, 46 – 164,
- Проточный пер., 13, 15,
- Строганова, 12/4 – 37А,
- Тираспольское шоссе, 117 – 152,
- Ударников 12 — 35Б,
- Ученическая, 10 – 24,
- Чумацкая 4 – 103Б.