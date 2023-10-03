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В Одесі 3 жовтня відключили світло – за якими адресами і коли увімкнуть

В Одесі 3 жовтня відключили світло – за якими адресами і коли увімкнуть

У ДТЕК “Одеські електромережі” на 3 жовтня заплановано проведення ремонтних робіт. Ряд споживачів залишилися без світла на весь день.

За інформацією енергетиків, без електропостачання залишаться такі адреси:

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 5-й Деревообробний пров., 3А – 141.

Роботи до 20.00

  • Геологічна вул., 9, 9А, 23А,
  • Матроська вул., 2,
  • Степова вул., 1 – 31

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 1-й Магнітогорський пров. 1, 1/1, 1а, 3,
  • 2-й Магнітогорський пров., 1а, 2, 2А, 3, 5,
  • Дача Ковалевського, 36А – 81М,
  • Магнітогорська, 1б – 14а,
  • Магнітогорський пров., 1в,
  • Панченка, 1а – 12,
  • Панченко пров., 1б,
  • Рибальська балка, 1Г,
  • Рульовий пров., 1 – 12А.

Роботи до 19.00

  • Свободи просп., 32, 36.

Навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • 1-а Приміська вул., 15 – 37А,
  • 1-а Степова вул., 1 – 74,
  • 1-й Бузковий пров., 1 – 6,
  • 2-а Приміська, 1 – 65,
  • 2-а Степова, 1 – 54,
  • 2-й Бузковий пров., 1 – 19,
  • 3-я Степова, 1 – 73,
  • 4-а Приміська, 1 – 99,
  • 4-а Степова, 1 – 60,
  • 7-а Степова, 1 – 49,
  • Богуна, 6А, 12/2, 21,
  • Бузьковий пров., 2/2,
  • Бузьковий проїзд, 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6,
  • Василя Стуса, 2Б, 2Б корп.2, 2Б корп.3, 3, 26/2, 26/4,
  • Вороного  Миколи, 4А,7А,
  • Вронського, 1 – 63А,
  • Гастело, 9 – 55,
  • Гранатна, 1 – 25,
  • Гранатний пров., 2 – 8/1,
  • Дальницька, 53, 53/1, 53/5,
  • Желябова, 7А, 9, 11, 11А, 11Б,
  • Квіткова, 14/1, 14/18,
  • Квіткова, 1 – 21,
  • Квітнева, 1 – 33/1,
  • Килимовий пров., 5, 7, 9,
  • Клименко, 25, 33В,
  • Кондренко, 1А – 79А,
  • Кордонна, 3А – 74В,
  • Кордонний пров., 1 – 35,
  • Корнюшина, 1А – 27А,
  • Короткий пров., 2, 3, 4,
  • Кострова пров., 7 – 37А,
  • Литовська, 20, 20А,
  • Малиновський пров., 7,
  • Малиновського Маршала, 79 – 152,
  • Маршала Бабаджаняна, 30 – 54,
  • Мельницька, 32В,
  • Миколи Воронова, 1А – 12,
  • Мінська, 7 – 49,
  • Млинова, 32а,
  • Мостовий пров., 1 – 4,
  • Олександра Вронського, 14,
  • Олексія Косяченка, 2А – 54/2,
  • Платанова, 1 – 126,
  • Святослава Ріхтера, 8 – 109,
  • Сільська, 7 – 44,
  • Спартаківська, 6 – 63,
  • Степова, 43,
  • Строганова, 7, 9, 10, 11, 11А, 11В,
  • Текстильників, 1А – 14А,
  • Тетяни Тесс, 3А – 60А,
  • Тіниста, 9/12,
  • Туристська, 1А – 19,
  • Туристський пров., 2 – 12Б,
  • Ударніков, 11А, 11Б.

Роботи до 19.00

  • 1-й Амурський пров., 1 – 18,
  • 1-й Бузковий пров., 1 – 6,
  • 1-й Лазурний пров., 1 – 7,
  • 2-а Приміська, 1 – 65,
  • 2-а Степова, 1 – 54,
  • 2-й Амурський пров., 1 – 18,
  • 2-й Бузковий пров., 1 – 19,
  • 2-й Лазурний пров., 2 – 9,
  • 3-й Лазурний пров., 1А – 14А,
  • 4-й Лазурний пров., 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • 5-й Лазурний пров., 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6,
  • 6-й Лазурний пров., 3, 4, 5, 6, 7,
  • Амурська, 1 – 47,
  • Богуна, 6А, 12/2, 21,
  • Бородінська вул., 48 – 131,
  • Василя Стуса, 2А, 2В, 3В, 4, 6,
  • Вороного  Миколи, 4А, 7А,
  • Вронського, 1 – 63А,
  • Гастелло, 9 – 55,
  • Гранатна, 1 – 25,
  • Гранатний пров., 2 – 8/1,
  • Дальницька, 53 – 53/5,
  • Дальницьке шосе, 109А – 159,
  • Желябова, 7А – 11Б,
  • Іванівський переїзд, 10,
  • Магістральна, 76 – 112,
  • Макова, 2 – 60,
  • Мельницька, 35 – 51,
  • Миколи Аркаса, 47 – 126,
  • Новикова, 2 – А корп.412,
  • Огородна, 101,
  • Олександра Вронського, 14,
  • Олексія Косяченка, 2А – 54/2,
  • Патріотична, 45 – 120,
  • Петра Лещенка, 70 – 93В,
  • Північна, 46 – 164,
  • Проточний пров., 13, 15,
  • Строганова, 12/4 – 37А,
  • Тираспольське шосе, 117 – 152,
  • Ударніков, 12 – 35Б,
  • Учнівська, 10 – 24,
  • Чумацька, 4 – 103Б.
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