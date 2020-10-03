В Одессе 3 октября массово отключат свет: кому «повезет»?

Сегодня, 3 октября, в Одессе останутся без света около трех десятков улиц.

Об этом сообщает АТ «Одессаоблэнерго».

Так, с 09:00 до 18:00 часов без электричества останутся такие адреса:

10 Апреля улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Дидрихсона улица, 5а, 3, 5, 9, 11;

Мечникова улица, 36, 36а.

С 00:00 до 23:00 без света останутся:

11-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 6, 8;

12-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 6, 7, 4а, 5, 5а, 2, 4, 8;

13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1а, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 2А, 3, 5;

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 1а, 3, 8, 6, 3а, 7, 4а, 1, 2а, 4, 5

Академика Вильямса улица, 75, 77;

Академика Королева улица, 102, 104/3, 79, 81/3, 104., 104/1, 81/2, 79/1, 83, 83/1, 100/1, 100, 104/2, 34/1, 81/1;

Ицхака Рабина улица, 2, 4;

Контр-адмирала Лунина улица, 7б, 7а;

Маршала Бабаджаняна улица, 68, 68/1, 40

Маршала Жукова проспект, 10/1, 10/6, 10/4, 10/5, 4/1, 10/3, 10/2

Тульская улица, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 821, 84а, 87а, 81а, 76А, 80а.

С 07:00 до 20:00 свет планируют отключить по таким адресам:

Зоопарковая улица, 15Б, 3, 5, 7, 9, 11, 5а, 7а, 17а, 9б, 7б, 13, 13в, 9а, 15а, 13а, 13б, 11а, 15, 17, 19, 21, 17г;

Светлый переулок, 2, 3, 1б, 1, 3., 2а;

Академическая улица, 5а, 6а, 11, 11е, 9б, 9, 11б, 14, 11в, 11г, 9а, 9б, 6, 6д, 11а;

Армейская улица, 7, 8, 9, 12/1, 12/2, 14/1, 15А, 10, 17А, 12, 13, 14, 15, 17;

Ботанический переулок, 6;

Кленовая улица, 2, 2а, 4, 6, 11, 13;

Лунный переулок, 1;

Маршала Говорова улица, 18б, 18., 5б, 5а, 10б, 2;

Сегедская улица, 5б, 5, 7, 9, 7а, 15б, 17а, 19а, 21б, 21а, 23а, 9а, 23б, 5а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 523, 539, 554, 561, 589, 596, 5100, 5111, 5122, 5127, 5155, 5160;

Солнечная улица, 2, 2а, 3/1а, 3/1;

Тенистая улица, 2а, 6/6, 3, 6, 6б, 6/7, 6/11, 6/15, 6/4, 617, 6/16, 6/5, 6/2, 6/12, 4а, 5, 6/10, 4, 6/14, 6/9б, 6/13, 6/21, 612, 6а/14, 6/10а, 6/8, 6а, 6/1а, 6/9, 6/4а, 6/3;

Фонтанская дорога, 25г, 25д;

Фонтанская дорога, 15;

Фонтанская дорога, 15а, 15б, 15/2;

Черняховского улица, 1, 3, 4., 5, 7, 7а, 20б, 20а, 1а, 9, 11, 13, 14, 20;

Шевченко проспект, 8/13.

А с 09:00 до 20:00 электричество отключат жителям следующих адресов: