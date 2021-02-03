В Одессе 3-ю неделю снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Так, по данным Одесского областного лабораторного центра, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 4,7% и составила 2292 случая, из которых 51,3% – дети в возрасте до 17 лет. Таким образом, уровень заболеваемости в Одессе более чем в два раза ниже эпидемического порога.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе также снизилась на 24,1%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 22 случая. Из числа заболевших 77,3% – дети.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Как сообщала «Одесская жизнь», неделей ранее заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 4,1% и составила 2405 случаев, в том числе у 50,7% детей.