Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 3 февраля хотят обесточить более 20 улиц

В Одессе 3 февраля хотят обесточить более 20 улиц

В среду, 3 февраля, в Одессе энергетики планируют на время оставить без электроснабжения жителей более чем двух десятков улиц.

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Как сообщает компания «Одессаоблэнерго», из-за плановых работ света не будет по следующим адресам:

1-й Аэродромный переулок, 1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5

С 00:00 до 04:00;

2-й Аэродромный переулок, 3, 12б, 3/д, 3а, 3б, 3в, 4, 4/6, 4а, 4б, 4б1, 4в, 4г, 5, 3/2, 5в, 6, 7, 8, 8/1, 8а, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 5а

С 00:00 до 04:00;

2-й Моторный переулок, 1, 1/1, 2б, 2, 4б, 8, 8б, 14, 16, 20

С 09:00 до 17:00;

3-й Аэродромный переулок, 4, 4б, 4г, 6, 8, 8а

С 00:00 до 04:00;

3-й Моторный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2/1, 4/1, 4/2, 4а, 2в, 5а, 9, 3/2, 7а, 3а, 10б, 23а, 23/2, 12а, 21/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 34, 37

С 09:00 до 17:00;

Базарная улица, 45

С 09:00 до 19:00;

Варненская улица, 6, 8, 10, 12а, 15а, 11, 10а, 8а, 13/2, 13, 15, 12б

С 00:00 до 04:00;

Волжский переулок, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20

С 09:00 до 17:00;

Гайдара улица, 68, 72, 74, 74а, 74в

С 00:00 до 04:00;

Генерала Петрова улица, 5, 11/2, 7, 7/1, 7/2, 5а, 7/4, 9, 9/2, 11, 7/3

С 00:00 до 04:00;

Генерала Ратова улица, 1

С 00:00 до 04:00;

Екатерининская улица, 55

С 09:00 до 19:00;

Елисаветградский переулок, 3, 4, 5, 8/10, 9

С 09:00 до 17:00;

Ицхака Рабина улица, 39а, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61

С 00:00 до 04:00;

Космонавта Комарова улица, 10/1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1а/2, 8а, 1б, 1в, 11б, 11в, 21, 1/2, 15а, 15б, 10/3, 17а, 10/4, 10/2, 21в, 33в, 23а, 23б, 33б, 33а, 27а, 27б, 31г, 29а, 29б, 29в, 29г, 31в, 31а, 31б, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41

С 00:00 до 04:00;

Моторная улица, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31А, 31б, 19а, 19б, 9а, 21а, 4а, 41а, 6а, 13а, 6б, 27б, 27в, 51а, 7а, 53а, 29а, 55а, 27а

С 09:00 до 17:00;

Ольгиевская улица, 6, 8, 10

С 09:00 до 19:00;

переулок Генерала Вишневского, 11/3, 13, 13/1, 14, 15, 17

С 00:00 до 04:00;

Пушкинская улица, 38/40

С 09:00 до 19:00;

Рассвета улица, 1, 79а, 2/1, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10/1, 10а, 11, 12, 13, 13/а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 25б, 26, 26/1, 26/2, 26в, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 2, 35а, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 46б, 46в, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 54/1, 54/2, 55, 55а, 56, 57, 57а, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 79, 35

С 00:00 до 04:00;

Ришельевская улица, 35/37, 38, 39, 40, 41, 42

С 09:00 до 19:00;

Среднефонтанская улица, 4, 10, 12, 14, 14а

С 09:00 до 17:00;

Троицкая улица, 33

С 09:00 до 19:00;

Успенская улица, 42, 44, 48

С 09:00 до 19:00.

Ранее энергетики заверили, что устранили все последствия сильного снегопада, накрывшего Одесскую область на прошлой неделе.

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