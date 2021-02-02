Энергетики вернули свет в пострадавшие от непогоды города и села на Одесчине

Энергетики заверили, что устранили все последствия сильного снегопада, накрывшего Одесскую область на минувшей неделе.

Как сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети», на сегодняшний день все 546 населенных пунктов, пострадавших от непогоды, присоединены к электросетям.

В компании также рассказали, что аварийные бригады электриков работали шестеро суток, несмотря на снег и ветер. А из-за снежных заносов добраться до некоторых обрывов или повреждений электросетей было невозможно несколько дней. Доехать до высоковольтных линий в полях энергетикам помогали спасатели, а также местные общины и фермеры.

В самые пиковые моменты ликвидации последствий непогоды одновременно работали 107 оперативно-выездных бригад (340 рабочих и 125 единиц техники).

Ранее сообщалось, что на утро понедельника, 1 февраля, вЛиманском районе Одесской области оставались обесточенными 11 населенных пунктов.