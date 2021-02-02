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Энергетики вернули свет в пострадавшие от непогоды города и села на Одесчине

Энергетики вернули свет в пострадавшие от непогоды города и села на Одесчине

Энергетики заверили, что устранили все последствия сильного снегопада, накрывшего Одесскую область на минувшей неделе.

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Как сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети», на сегодняшний день все 546 населенных пунктов, пострадавших от непогоды, присоединены к электросетям.

В компании также рассказали, что аварийные бригады электриков работали шестеро суток, несмотря на снег и ветер. А из-за снежных заносов добраться до некоторых обрывов или повреждений электросетей было невозможно несколько дней. Доехать до высоковольтных линий в полях энергетикам помогали спасатели, а также местные общины и фермеры.

В самые пиковые моменты ликвидации последствий непогоды одновременно работали 107 оперативно-выездных бригад (340 рабочих и 125 единиц техники).

Ранее сообщалось, что на утро понедельника, 1 февраля, вЛиманском районе Одесской области оставались обесточенными 11 населенных пунктов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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