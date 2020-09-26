В Одессе 27 сентября изменят маршруты автобусов из-за перекрытой улицы Осипова: как проехать?

В Одессе 27 сентября изменят маршруты движения нескольких автобусов в связи с перекрытием улицы Осипова на участке от улицы Базарной до улицы Успенской.

Об этом сообщили в мэрии города.

По данным горсовета, завтра, 27 сентября, движение транспорта на данном участке закроют с 17:00 до 22:00 часов. В этой связи внесены временные изменения в схемы движения автобусных маршрутов № 110, № 120 и № 190.

Так, маршрутки № 120 и № 190 будут курсировать:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от улицы Малой Арнаутской на улицу Канатную, улицу Успенскую, улицу Осипова и далее по маршрутам;

в направлении движения до железнодорожного вокзала – от улицы Осипова на улицу Троицкую, улицу Канатную, Итальянский бульвар и далее по маршрутам.

Маршрутка № 110 будет курсировать следующим образом:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от улицы Пушкинской на улицу Бунина, Польский спуск и далее по маршруту;

в направлении движения до железнодорожного вокзала – от улицы Осипова на улицу Троицкую, улицу Канатную, улицу Пантелеймоновскую и далее по маршруту.

Также в мэрии сообщили, что в понедельник, 28 сентября, с 9:00 до 20:30 часов будет усилен контроль за движением автотранспорта на участке улицы Осипова.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в воскресенье, 27 сентября, в Одессе временно закроют для проезда участок улицы Осипова из-за иудейского праздника Йом-Кипур. Праздник организует религиозная община «Хабад-Шомрей Шабос». Время его проведения – с 17:00 27 сентября и с 9:00 до 20:30 часов 28 сентября.

Фото: из открытых источников