В Одессе закроют улицу Осипова ради еврейского праздника

В воскресенье, 27 сентября, в Одессе временно закроют для проезда участок улицы Осипова в центре города.

Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, улицу Осипова закроют на участке от улицы Базарной до улицы Успенской с 17:00 до 20:00 часов.

В мэрии пояснили, что указанную улицу закроют из-за иудейского праздника Йом-Кипур, который организует религиозная община «Хабад-Шомрей Шабос». Время проведения праздника – с 17:00 27 сентября и с 9:00 до 20:30 часов 28 сентября. Праздник в общине намерены провести со строгим соблюдением требований карантина.

Патрульной полиции поручено усилить контроль за движением транспорта с 9:00 до 20:00 28 сентября. А департамент здравоохранения в свою очередь должен обеспечить дежурства машин «скорой помощи» и бригады медиков специалистов во время мероприятия.

Фото: из открытых источников