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В Одессе 2 дня будет сложно проехать по Польской – в мэрии назвали причину

В Одессе 2 дня будет сложно проехать по Польской – в мэрии назвали причину

В четверг, 13 января, и пятницу, 14 января 2022 года, в Одессе будет частично затруднен проезд по улице Польской.
Причину пояснили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, в эти дни специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» планируют начать санитарную обрезку ветвей деревьев на указанной улице.

Как сообщается, обрезка веток будет проводиться на участке от улицы Еврейской до улицы Бунина.

Коммунальщики просят одесситов и гостей города не парковать в эти дни транспорт на улице Полькой, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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