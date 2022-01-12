В Одессе 2 дня будет сложно проехать по Польской – в мэрии назвали причину

Зимние праздники по-одесски: чудо-калачи и рождественская клубника (фоторепортаж) Не успели оглянуться, а уже Новый год позади. Но впереди еще Рождество, а там и Старый Новый год. Ох, уж эта карусель зимних праздников! В день перед Рождеством пробежались по городу в поисках уличных праздничных примет. ПОДРОБНЕЕ

На отремонтированной улице Черняховского ломают «зубы» и паркуются как попало (фото) Одесская улица Черняховского, пережившая в прошлом году капитальный ремонт и новомодную реконструкцию, довольно быстро приобретает «уставший» вид, грустно констатируют в соцсетях горожане.

Ну, судите сами: то LED-светофор здесь «приболеет», то нано-лампочки велодорожной подсветки из строя выйдут, а теперь еще и антипарковочные ограждения от горе-водителей пострадали. ПОДРОБНЕЕ