В Одессе 19-летний гонщик на ВАЗе разбил пять иномарок

В пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области сообщили, что 28 сентября около 22.45 инспекторы получили вызов о ДТП, которое произошло в Суворовском районе города по ул. Семена Палия, 94.

Выяснилось, что 19-летний водитель ВАЗ-2107 при движении по ул. Семена Палия не справился с управлением и протаранил пять припаркованных автомобилей: разбиты Hyundai, Renault, две Toyot’ы и Chevrolet. На водителя составлен админпротокол. Пострадавших нет.

Очевидцы происшествия говорят, что виновник ДТП сначала протаранил забор автостоянки, а только потом – припаркованные иномарки.

Фото: пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

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