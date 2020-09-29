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Парковка в центре Одессы может подорожать вдвое

Парковка в центре Одессы может подорожать вдвое

Все парковки в центре Одессы могут стать коммунальными и перейти под контроль мэрии, а цена на них может увеличиться вдвое.

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Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии Одессы в понедельник, 28 сентября.

Сейчас цена на услугу первой коммунальной парковки на ул. Екатерининской составляет 5 грн в час. На совещании мэр Одессы Геннадий Труханов усомнился в том, является ли такой тариф экономически обоснованным на данном этапе. В ответ начальник департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько сообщил, что тариф может быть установлен как во Львове – 10 грн в час.

По словам Илько, парковка на Екатерининской в июле 2020 года принесла в городской бюджет 37 тыс. гривен, а в августе – 43 тыс. грн.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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