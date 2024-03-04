В Одессе взрывы и стрельба: по каким маршрутам город атакуют дроны (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские агрессоры посчитали, что пятеро убитых 2 марта одесских детей для них мало. И они вновь атаковали город. Сегодняшняя атака повторяет схему предыдущего налета — беспилотники с моря заходят на Одессу через северные пригороды — села Фонтанка и Крыжановка. Затем через поселок Котовского вдоль Николаевской дороги пробуют прорваться к центру города.

Еще один путь Шахедов — пролететь от Фонтанки к Красноселке, пересечь Куяльницкий лиман в направлении Латовки, чтобы затем развернуться в сторону Одессы и зайти со стороны, противоположной морю.

Но и южная часть Одессы не остается в покое. Дроны пытаются обходить город со стороны Черноморска, также с цель зайти “с тыла”, если считать морское побережье линией фронта. Которое ею и является, даже по заявлениям официальных военных спикеров.

Реже случаются атаки “в лоб”, когда Шахед прямо с моря летит в направлении центра. Как правило, в таком случае его целью является порт.

ОБНОВЛЕНО в 0:40

Особенность атаки в ночь с 4 на 5 марта — постоянные маневры дронов. Российские беспилотники постоянно меняют направление полета с севера на юг города и обратно. Периодически пробуют заходить на центр. Также мониторинговые каналы отмечают, что последние атаки «Шахедов» проходят на предельно низкой высоте и с меньшей. чем обычно скоростью. Предположительной причиной называют то, что у них увеличили размер боевой части, поэтому такие беспилотники стали намного опаснее.

Есть сообщения о сбитии. Информации о прилетах пока не поступало.

ОБНОВЛЕНО в 02:00

Приблизительно в 1:40 в мониторинговых каналах появились сообщения, что больше беспилотников в одесском небе нет. Информации о прилетах, жертвах и разрушениях к этому времени не поступало. Отметим, что этот налет был одним из самых массовых. «Шехедов» точно было более десятка. Ну а точную цифру ждем от Воздушных сил ВСУ.

Одесситы ждут отбоя воздушной тревоги.