Новости Одессы и Одесской области

В Одессе взрывы и стрельба: по каким маршрутам город атакуют дроны (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Одессе взрывы и стрельба: по каким маршрутам город атакуют дроны (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

4 марта 2024 года, перед полуночью, Одессу снова атаковали российские дроны. Жители города услышали громкую стрельбы и взрывы. Напоминаем, что лучший способ сберечь здоровье и жизнь — спуститься в укрытие. В крайнем случае, у себя дома переместиться  в помещение без окон, например в коридор.

Российские агрессоры посчитали, что пятеро убитых 2 марта одесских детей для них мало. И они вновь атаковали город. Сегодняшняя атака повторяет схему предыдущего налета — беспилотники с моря заходят на Одессу через северные пригороды — села Фонтанка и Крыжановка. Затем через поселок Котовского вдоль Николаевской дороги пробуют прорваться к центру города. 

Еще один путь Шахедов — пролететь от Фонтанки к Красноселке, пересечь Куяльницкий лиман в направлении Латовки, чтобы затем развернуться в сторону Одессы и зайти со стороны, противоположной морю.

Но и южная часть Одессы не остается в покое. Дроны пытаются обходить город со стороны Черноморска, также с цель зайти “с тыла”, если считать морское побережье линией фронта. Которое ею и является, даже по заявлениям официальных военных спикеров.

Реже случаются атаки “в лоб”, когда Шахед прямо с моря летит в направлении центра. Как правило, в таком случае его целью является порт.

ОБНОВЛЕНО в 0:40

Особенность атаки в ночь с 4 на 5 марта — постоянные маневры дронов. Российские беспилотники постоянно меняют направление полета с севера на юг города и обратно. Периодически пробуют заходить на центр. Также мониторинговые каналы отмечают, что последние атаки «Шахедов» проходят на предельно низкой высоте и с меньшей. чем обычно скоростью. Предположительной причиной называют то, что у них увеличили размер боевой части, поэтому такие беспилотники стали намного опаснее.

Есть сообщения о сбитии. Информации о прилетах пока не поступало.

ОБНОВЛЕНО в 02:00

Приблизительно в 1:40 в мониторинговых каналах появились сообщения, что больше беспилотников в одесском небе нет. Информации о прилетах, жертвах и разрушениях к этому времени не поступало. Отметим, что этот налет был одним из самых массовых. «Шехедов» точно было более десятка. Ну а точную цифру ждем от Воздушных сил ВСУ.

Одесситы ждут отбоя воздушной тревоги.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua