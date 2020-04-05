В Одеському зоопарку представили пісеньку про новонароджену ламу та карантин (відео)

У зв’язку з карантином відвідування Одеського зоопарку забороняється. Та у невеликому відеоролику директор, від імені новонародженої лами нагадав, що звірі у зоопарку чекають на закінчення карантину і якнайшвидше повернення дітлахів та дорослих.

Ролик опублікований на YouTube-каналі зоопарку.

Директор КУ “Одеський зоопарк” Ігор Беляков виконав пісеньку від імені новонародженої лами. У ролику йдеться про те, що лама ще пізнає навколишній світ, однак по закінченні карантину з нетерпінням чекає на відвідувачів.

Фото: скріншот з відео

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