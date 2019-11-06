В Одеському СІЗО у неповнолітніх ув’язнених виявили тілесні ушкодження

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

Дотримання прав дітей в місцях несвободи перебуває під постійним контролем органів прокуратури Одещини. Прокуратурою приділяється належна увага реальному стану додержання прав неповнолітніх ув’язнених і засуджених, які перебувають у слідчих ізоляторах.

Так, у зв’язку з отриманням у серпні – вересні 2019 року тілесних ушкоджень неповнолітніми ув’язненими, прокурори виїхали до Одеського слідчого ізолятору для перевірки додержання вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення» за фактами неналежного утримання неповнолітніх.

У ході перевірки співробітники прокуратури зустрілися із неповнолітніми, які тримаються в слідчому ізоляторі, перевірили умови їх перебування, тощо.

Установлено, що в Одеському слідчому ізоляторі не забезпечено належної охорони, режиму та умов тримання, не створено відповідного санітарно-побутового забезпечення, медичного обслуговування взятих під варту підлітків. Послаблено нагляд за такими особами та індивідуально-профілактичну роботу з ними.

На усунення порушень закону прокуратура області внесла вказівки начальнику установи, за результатом розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто винних осіб.

За фактами отримання неповнолітніми тілесних ушкоджень Малиновським відділом поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 120 КК України.

Загалом упродовж поточного року ювенальні прокурори на адресу керівництва Одеського та Ізмаїлського слідчих ізоляторів внесли 12 документів реагування, за розглядом яких до відповідальності притягнуто 7 службових осіб, та скасовано 3 незаконних акти, про накладення на неповнолітніх дисциплінарних стягнень.

Фото: Пушкинская