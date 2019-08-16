В одеському аеропорту привітали мільйонного пасажира у 2019 році

Мільйонною пасажиркою виявилася дівчина, яка летіла у Тбілісі транзитом через Київ.

Сьогодні, 16 серпня, працівники одеського аеропорту привітали мільйонну пасажирку.

Про це повідомляє 7 телеканал.

Мільйонною пасажиркою виявилася дівчина, яка летіла у Тбілісі транзитом через Київ. Вона розповіла, що путівку до Грузії їй подарували – тепер вийшов подвійний подарунок.

Пасажирку привітали представники аеропорту та авіакомпанії МАУ. Їй вручили букет квітів, статуетку на пам’ять і два сертифікати – на відвідування VIP-залу і на знижку в 50% на наступний політ.

Представники аеропорту також розповіли, що в цьому році вони зустріли мільйонного пасажира на місяць раніше, ніж у минулому. А в наступному сподіваються зустріти ще раніше. Кажуть, таких результатів вдалося досягти завдяки розвитку інфраструктури.

Фото: 7 телеканал