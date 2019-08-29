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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області заборонили рух вантажівок на дорозі міжнародного значення

В Одеській області заборонили рух вантажівок на дорозі міжнародного значення

Інформацію про відновлення руху автотранспорту буде надано додатково.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Зокрема йдеться про заборону руху вантажівкам на дорозі М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437.

Заборона стосується транспортних засобів загальною вагою понад 20 тонн і навантаженням на вісь більше 6 тонн. Проїзд буде заборонений з 01.00 години 29 серпня на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437.

Об’їзд автотранспорту буде здійснюватись по автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, з під’їздом до порту Чорноморськ.

Заборона діє на підставі обмеження, введеного Чорноморською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту Чорноморськ), задля забезпечення безпечної експлуатації ділянки плавучого причалу переправи через Сухий лиман, автомобільної дороги міжнародного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437.

Інформацію про відновлення руху автотранспорту буде надано додатково.

Нагадаємо, наслідок спеки в Одеській області поліція обмежила денний рух вантажівок.

Фото: goloskarpat.info

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