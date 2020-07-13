В Одеській області відремонтували дорогу вздовж курортних сіл (відео)

Дорога до моря Т-16-10 /Н-33/ вздовж сіл Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари тепер відремонтована.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Вже влаштовано 7 км асфальтобетоного покриття на ділянці протяжністю 14,3 км у Білгород-Дністровському районі. Ця ділянка дороги з’єднує курортні села Приморське та Курортне, які розміщені на узбережжі Чорного моря та Шаболатського лиману.

Ремонтуємо дорогу до моря 🏖Т-16-10 /Н-33/ – Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари, км 12 – км 27.Вже влаштовано 7 км… Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Montag, 13. Juli 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині ремонтують дорогу вздовж курортних сіл.

Фото: скріншот з відео