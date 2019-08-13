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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області СБУ викрила багатомільйонний бізнес «злодіїв у законі»

В Одеській області СБУ викрила багатомільйонний бізнес «злодіїв у законі»

Служба безпеки  України блокувала діяльність міжрегіональної злочинної організації, а зокрема у Херсонській, Одеській і Запорізькій областях.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

Співробітники СБУ викрили та блокували діяльність злочинної організації, яка контролювала багатомільйонний грошовий обіг, одержаний від незаконної діяльності в різних регіонах України.

Як виявилося, угруповання очолювали «злодії у законі», які координували діяльність кримінальних груп у Херсонській, Одеській і Запорізькій областях. Зловмисники через розгалужену мережу так званих «смотрящих» налагодили збір грошей, отриманих від наркоторгівлі, розбоїв, грабежів, шахрайських схем, викрадень автомобілів та рекету представників бізнесу.

Також зловмисники збирали гроші від засуджених з чотирьох виправних колоній та слідчого ізолятора у Херсонській області. До учасників угруповання надходили «відсотки», зокрема від збуту наркотиків у місцях позбавлення волі та вимагання грошей з родичів ув’язнених.

Частину одержаних коштів кримінальники перераховували до так званого «общака», який зберігався на рахунках, що були оформлені на контрольованих підставних осіб. Розмір «прибутку», за попередніми оцінками, лише однієї регіональної ланки злочинної організації становив майже 23 мільйони гривень.

Наразі чотирьом фігурантам провадження оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2. ст. 189 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 255 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної організації.

Спецоперація із викриття зловмисників проводилась спецпідрозділами СБУ Херсонської, Одеської та Запорізької областей під координацією Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України, спільно зі слідчими Нацполіції та прикордонниками під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим.

Нагадаємо, СБУ затримала групу торговців зброєю.

Фото: СБУ

 

 

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