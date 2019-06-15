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Новости Одессы и Одесской области

СБУ задержала в Одессе группу торговцев оружием

СБУ задержала в Одессе группу торговцев оружием

В Службе безопасности рассказали, что выявленная группировка специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данным оперативников, группа состояла из жителей Одесской и Николаевской областей — все они ранее уже были судимы за тяжкие преступления. Злоумышленники скупали на «черном рынке» незаконно добытое оружие и в дальнейшем сбывали другим представителям криминальных кругов.

В Одессе двое участников группировки были задержаны при попытке продать автомат, винтовку и две боевые гранаты. Уже установлено, что винтовка находилась в розыске в деле об угоне во время квартирной кражи.

Двое задержанных взяты под стражу. Правоохранители области устанавливают и разыскивают их сообщников.

Фото пресс-службы УСБУ в Одесской области

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