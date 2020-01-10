В Одеській області нагородили ОТГ та села з найкращим благоустроєм

Переможцям щорічного обласного конкурсу «Сільські, селищні ради та об’єднані територіальні громади найкращого благоустрою» в 2019 році вручили нагороди.

Про це пише Сила Громад.

Голова Одеської облради Сергій Паращенко вручив нагороди переможцям щорічного обласного конкурсу «Сільські, селищні ради та об’єднані територіальні громади найкращого благоустрою» в 2019 році.

– Завдяки злагодженій співпраці наших колег на місцях було реалізовано чимало важливих проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток та поліпшення рівня життя в громадах. Участь в даному конкурсі мотивує для подальшої наполегливої ​​роботи. Тому я бажаю вам і надалі відстоювати інтереси людей, натхнення на добрі справи, впевненості в майбутньому, розуміння і єдності, – зазначив голова облради в своїй вітальній промові.

Дипломи та грошові призи отримали лауреати першого ступеню:

– Івашківська сільська рада Кодимського району,

– Мигаївська сільська рада Великомихайлівського району,

– Новоселівська сільська рада Саратського району.

За друге місце нагороджені дипломами:

– Піщанська сільська рада Балтського району,

– Крижанівська сільська рада Лиманського району,

– Криничненська сільська рада Болградського району.

За третє місце в конкурсі дипломи третього ступеню отримали:

– Кам’янська сільська рада Савранського району,

– Білчанска сільрада Іванівського району,

– Кислицька сільська рада Ізмаїльського району.

Фото: Голос України

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