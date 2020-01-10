В Одеській області нагородили ОТГ та села з найкращим благоустроєм

Переможцям щорічного обласного конкурсу «Сільські, селищні ради та об’єднані територіальні громади найкращого благоустрою» в 2019 році вручили нагороди.
Про це пише Сила Громад.
Голова Одеської облради Сергій Паращенко вручив нагороди переможцям щорічного обласного конкурсу «Сільські, селищні ради та об’єднані територіальні громади найкращого благоустрою» в 2019 році.
– Завдяки злагодженій співпраці наших колег на місцях було реалізовано чимало важливих проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток та поліпшення рівня життя в громадах. Участь в даному конкурсі мотивує для подальшої наполегливої роботи. Тому я бажаю вам і надалі відстоювати інтереси людей, натхнення на добрі справи, впевненості в майбутньому, розуміння і єдності, – зазначив голова облради в своїй вітальній промові.
Дипломи та грошові призи отримали лауреати першого ступеню:
– Івашківська сільська рада Кодимського району,
– Мигаївська сільська рада Великомихайлівського району,
– Новоселівська сільська рада Саратського району.
За друге місце нагороджені дипломами:
– Піщанська сільська рада Балтського району,
– Крижанівська сільська рада Лиманського району,
– Криничненська сільська рада Болградського району.
За третє місце в конкурсі дипломи третього ступеню отримали:
– Кам’янська сільська рада Савранського району,
– Білчанска сільрада Іванівського району,
– Кислицька сільська рада Ізмаїльського району.
Фото: Голос України
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