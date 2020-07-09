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В Одеській області на місці підтоплення річки Дністер знайшли потопельника

В Одеській області на місці підтоплення річки Дністер знайшли потопельника

Вчора, 8 липня, о 20:00 місцевим населенням виявлено тіло потопельника 1988 р.н., який 5 липня пішов купатись на річку Дністер с. Маяки, Біляївського району та не повернувся.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

У ході пошукових робіт обстежено 52 км2 поверхні води та 13 км берегової смуги.

Впродовж дня до пошукових робіт залучались: від водної поліції 2 чоловіки та 1 човен, від місцевих рибалок 2 чоловіки та 2 човна.

Обставини події встановлює Національна поліція. Підрозділи ДСНС не залучались.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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