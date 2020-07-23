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В Одеській області майже добу шукали чоловіка, який пірнув з моста в озеро

В Одеській області майже добу шукали чоловіка, який пірнув з моста в озеро

Іще 21 липня від співробітників Національної поліції до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що близько 17:00 чоловік 1999 р.н. пірнув з мосту та зник у с. Червоний Яр, Кілійського району, озеро Китай.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Того ж дня спільно з місцевим населенням обстежено 2 км берегової смуги. Пошукові роботи було припинено о 01:00.

22 липня водолазно-рятувальною частиною АРЗ СП  розпочато пошукові роботи на воді. О 13:45 водолази виявили тіло потопельника та дістали його на берег.

Нагадаємо, раніше у водоймищі на Одещині знайшли тіло підлітка.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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