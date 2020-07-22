На Одещині у річці потонула дитина: реанімувати не вдалося

Вчора, 21 липня о 18:35 до Служби порятунку “101” від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що за адресою: Савранський район, смт. Саврань на річці Савранка потонула дитина.
Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники знайшли дитину 2007 р.н. в непритомному стані.
Співробітниками ДСНС спільно з працівниками швидкої медичної допомоги проводились реанімаційні роботи протягом 30 хв. Потерпілу реанімувати не вдалося. Фельдшером швидкої медичної допомоги встановлено час смерті о 19:26.
Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.