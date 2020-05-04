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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі зловмисники з собакою пограбували людей посеред дня

В Одесі зловмисники з собакою пограбували людей посеред дня

Вчора вдень на лінію 102 надійшло повідомлення про вчинення пограбування по вулиці Центральний аеропорт.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській  області.

Заявники повідомили, що до них підійшла група чоловіків з собакою та, погрожуючи фізичною розправою, відібрали мобільні телефони.

Патрульні отримали детальний опис порушників та передали орієнтування всім екіпажам поліції.
Згодом, по вулиці Лобачевського інспектори звернули увагу на чоловіків схожих за описом в орієнтуванні.

При поверхневій перевірці у громадян виявили речі, які належать потерпілим.

Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Фото: Патрульна поліція

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