В Одесі затримали трьох кіберзлочинців, які ошукали людей на декілька мільйонів

У мережі чоловіки пропонували придбати у них мототранспорт та дороговартісну техніку.

Про це повідомляє Кіберполіція України.

Аби підтвердити свою надійність перед майбутніми клієнтами, чоловіки штучно підвищували свої рейтинги в мережі та писали фейкові відгуки щодо надійності продавця. Також, пропонували клієнту підписати договір купівлі-продажу техніки, який надсилали електронною поштою.

Все це вводило в оману та клієнти віддавали 100% передплату за товар. Отримавши кошти зловмисники змінювали номери телефонів та інші засоби їх ідентифікації. Усіх учасників злочинної групи затримано.

Наразі кіберполіція встановлює осіб, які могли стати їх жертвами.

За попередніми оцінками, злочинцям вдалося заробити 1,5-2 мільйона гривень за досить короткий період часу.

Так, поліцейські виявили більше 10 рахунків, які використовували шахраї:

5168 7573 5408 5245

5168 7427 2176 5943

5168 7573 7877 4782

5168 7422 2928 8257

4149 6293 9628 5934

4149 4390 0145 7013

4149 4390 0365 7800

5168 7555 3304 4448

5168 7554 4100 3114

4149 6293 9809 5604

Р/Р 26253455268688

Наразі поліцейські встановили лише частину потерпілих. Тож, якщо ви стали жертвою цих шахраїв просимо повідомити про це відділ протидії кіберзлочинам у Одеський області.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” розповідала, як вберегти себе від кіберзлочинців.

Фото: ГУРТ