fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В Одесі затримали трьох кіберзлочинців, які ошукали людей на декілька мільйонів

В Одесі затримали трьох кіберзлочинців, які ошукали людей на декілька мільйонів

У мережі чоловіки пропонували придбати у них мототранспорт та дороговартісну техніку.

Про це повідомляє Кіберполіція України.

Аби підтвердити свою надійність перед майбутніми клієнтами, чоловіки штучно підвищували свої рейтинги в мережі та писали фейкові відгуки щодо надійності продавця. Також, пропонували клієнту підписати договір купівлі-продажу техніки, який надсилали електронною поштою.

Все це вводило в оману  та клієнти віддавали 100% передплату за товар. Отримавши кошти зловмисники змінювали номери телефонів та інші засоби їх ідентифікації. Усіх учасників злочинної групи затримано.

Наразі кіберполіція встановлює осіб, які могли стати їх жертвами.

За попередніми оцінками, злочинцям вдалося заробити 1,5-2 мільйона гривень за досить короткий період часу.

Так, поліцейські виявили більше 10 рахунків, які використовували шахраї:

5168 7573 5408 5245

5168 7427 2176 5943

5168 7573 7877 4782

5168 7422 2928 8257

4149 6293 9628 5934

4149 4390 0145 7013

4149 4390 0365 7800

5168 7555 3304 4448

5168 7554 4100 3114

4149 6293 9809 5604

Р/Р 26253455268688

Наразі поліцейські встановили лише частину потерпілих. Тож, якщо ви стали жертвою цих шахраїв просимо повідомити про це відділ протидії кіберзлочинам у Одеський області.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” розповідала, як вберегти себе від кіберзлочинців.

Фото: ГУРТ

 

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить