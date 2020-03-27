В Одесі затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол

В Одесі поліцейські затримали громадянина сусідньої країни, який розшукувався Інтерполом.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Раніше судимий 30-річний чоловік перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні крадіжок у великих розмірах на території Молдови.

За орієнтуванням оперативники карного розшуку Хаджибеївського відділення поліції затримали його на одній з вулиць Суворовського району. На даний час суд вже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вирішується питання про екстрадицію зловмисника на батьківщину.

Фото: ГУНП

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