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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі за символічну плату можна буде отримати записи з відеокамер, яких у місті понад 400

В Одесі за символічну плату можна буде отримати записи з відеокамер, яких у місті понад 400

Виконавчий комітет Одеської міської ради затвердив тарифи на послуги КУ «Центр-077».

Про це повідомляє 7 телеканал.

Під керівництвом цього центру знаходиться більше 400 камер системи вуличного спостереження.

Отримати від установи за запитом інформацію з водяним знаком на компакт-диску обійдеться в 241 грн (якщо дата і час події відомі) або в 354 грн (якщо необхідний додатковий пошук).

Також користувачі можуть отримати доступ до відеоархіву за 73,67 грн з щомісячною абонплатою 680 грн. Без права завантаження відео – за 71 грн з абонплатою 554 грн.

Gepostet von Комунальна установа "Центр-077" Одеської міської ради am Freitag, 1. Februar 2019

Фото: Моя Київщина

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