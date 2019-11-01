В Одесі за символічну плату можна буде отримати записи з відеокамер, яких у місті понад 400

Про це повідомляє 7 телеканал.

Під керівництвом цього центру знаходиться більше 400 камер системи вуличного спостереження.

Отримати від установи за запитом інформацію з водяним знаком на компакт-диску обійдеться в 241 грн (якщо дата і час події відомі) або в 354 грн (якщо необхідний додатковий пошук).

Також користувачі можуть отримати доступ до відеоархіву за 73,67 грн з щомісячною абонплатою 680 грн. Без права завантаження відео – за 71 грн з абонплатою 554 грн.

Фото: Моя Київщина