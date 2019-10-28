В Одесі взяли під варту «колектора», який протиправно виселяв з домівок цілі родини

За винагороду двоє мешканців Одеси у змові з іншими ділками протиправно виселяли з домівок родини, які мали борги перед третіми особами.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області у Facebook.

На рахунку «колекторів» злочин проти сімейства з чотирьох мешканців квартири у провулку Онілової. Вони вибили двері та з погрозами виштовхали двох мешканців квартири з маленькою дитиною. А жінку повалили на підлогу, побили та силоміць винесли з помешкання.

Також у серпні цього року, чоловіки потрапили через вікно до квартири по проспекту Гагаріна. З погрозами і застосуванням насильства вони виселили 82-річну власницю помешкання.

Тож за клопотанням Одеської місцевої прокуратури №3 судом взято під варту без права на заставу одного з фігурантів побиття та незаконного виселення з житла одеситів (ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 162 КК України).

Клопотання щодо обрання запобіжного заходу другому фігуранту найближчим часом буде розглянуте судом.

Фото: прокуратура Одеської області