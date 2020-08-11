Новости Одессы и Одесской области

В Одесі влаштують акцію в підтримку демократичних протестів у Білорусі

В Одесі влаштують акцію в підтримку демократичних протестів у Білорусі

Завтра, о 19:00 одесити вийдуть на акцію у підтримку білоруського народу.

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Про це повідомляють організатори акції у Facebook.

– Підтримуємо протести в Білорусі. Підтримуємо антиколоніальну позицію громадян. Збираємося біля Дюка як завжди – приносимо біло-червоні та наші синьо-жовті прапори. Хай живе демократична європейська Білорусь. Тримаємося разом, – йдеться в анонсі події.

Бажаючих підтримати демократичні протести у Білорусі чекають завтра, 12 серпня о 19:00 на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку.

Зазначимо, що 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За даними екзит-полу, за чинного главу держави Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців. Однак уже надвечір білоруси вийшли на мирну акцію протесту з вимогою провести ще одні вибори без участі у них Лукашенка.

Цього дня в країні спостерігалися проблеми з інтернетом – не відкривалися сайти агентства БЕЛТА, портал TUT.by, не працювали онлайн-трансляції телеканалів.

Фото: Громадське

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Редакция ПРОФИЛЬ

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