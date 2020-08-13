В Одесі виявили 25 нелегалів з В’єтнаму: у дев’ятьох висока температура

Вчора, 12 серпня, в Головне управління Міграційної служби Одеської області поліцейські доставили 25 громадян В’єтнаму, які порушили міграційне законодавство.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.

Нелегальних мігрантів співробітники Національної поліції виявили під час перевірки цехів для пошиття одягу.

В результаті скринінгу у 9 іноземців зафіксовано високу температуру. Цих осіб відразу передано медичним установам на карантин.

Внаслідок перевірок прийнято 16 рішень про примусове повернення в країну походження або третю країну з притягненням до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП.

Фото: пресслужба