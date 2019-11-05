В Одесі виявили 15 будинків, які незаконно під’єднані до загального водопроводу

У Малиновському районі півтора десятка будинків були підключені до водопроводу самовільно

Співробітники «Інфоксводоканалу» в ході рейду з виявлення розкрадань води виявили в 1-му Моторному провулку відразу 15 будинків, мешканці яких незаконно підключалися до водопроводу.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу».

При цьому ніяких узгоджень і дозволів на підключення у них не було. Як не було і належних за діючими правилами приладів обліку і запірної арматури.

– З метою виключення безконтрольного водокористування незаконний водовід був відключений і опломбований. Недобросовісних абонентів чекає штраф. Так само зібрані матеріали по залученню їх до відповідальності , – повідомляє прес-служба« Інфоксводоканалу».

Як зазначає керівництво компанії, в «Інфоксводоканалом» створена спеціальна інспекція, мобільні групи, які протягом місяця виявляють і притягують до відповідальності до сотні порушників правил водокористування.

Фото: Інфоксводоканал