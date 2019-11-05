fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі виявили 15 будинків, які незаконно під’єднані до загального водопроводу

В Одесі виявили 15 будинків, які незаконно під’єднані до загального водопроводу

У Малиновському районі півтора десятка будинків були підключені до водопроводу самовільно

Співробітники «Інфоксводоканалу» в ході рейду з виявлення розкрадань води виявили в 1-му Моторному провулку відразу 15 будинків, мешканці яких незаконно підключалися до водопроводу.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу».

При цьому ніяких узгоджень і дозволів на підключення у них не було. Як не було і належних за діючими правилами приладів обліку і запірної арматури.

– З метою виключення безконтрольного водокористування незаконний водовід був відключений і опломбований. Недобросовісних абонентів чекає штраф. Так само зібрані матеріали по залученню їх до відповідальності , – повідомляє прес-служба« Інфоксводоканалу».

Як зазначає керівництво компанії, в «Інфоксводоканалом» створена спеціальна інспекція, мобільні групи, які протягом місяця виявляють і притягують до відповідальності до сотні порушників правил водокористування.

Фото: Інфоксводоканал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить