В Одессе выявили 15 домов, незаконно подключенных к водопроводу

В ходе очередного рейда по поиску хищений воды сотрудники «Инфоксводоканала» выявили факт незаконного подключения к сетям централизованного водопровода.

Так жители 15 домов 1-го Моторного переулка без согласования и разработки проектно-технической документации решили переложить свои сети и самовольно подключили их к городскому водопроводу.

При этом жители переулка не установили приборы учета и запорную арматуру, как того требует действующее законодательство. Да и разрешения на проведение землеройных работ у них не оказалось. Таким образом, с целью избежания бесконтрольного водопользования и хищения воды указанный водовод был отключен и опломбирован.

Недобросовестных абонентов ожидает штраф. Также им необходимо в срочном порядке обратиться в «Инфоксводоканал» для разработки проектной документации. А тем временем по указанному случаю собраны материалы и будет решен вопрос привлечения к ответственности виновных лиц.

В водоканале с целью поиска нарушителей создана специальная инспекция, мобильные группы которой ежемесячно выявляют в городе и области порядка ста нарушителей правил водопользования. В своей работе специалисты часто используют современный прибор – георадар, оснащенный мощным сканером, который позволяет обнаруживать незаконные врезки.

Сотрудники «Инфоксводоканала» рекомендуют одесситам не допускать несанкционированных вмешательств в сети, поскольку это наносит вред и убытки предприятию. И в зависимости от размера убытков нарушителей может ожидать не административная, а уголовная ответственность.