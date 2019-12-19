В Одесі відкрили головну новорічну ялинку міста (фото)

Традиційно в День Святого Миколая, 19 грудня, підсвітили головну новорічну ялинку міста.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Дитячі творчі колективи підготували для одеситів і гостей міста яскраву концертну програму, а діти отримали солодкі подарунки від Святого Миколая.
Вітаючи одеситів з Днем Святого Миколая та прийдешніми новорічними святами, Одеський міський голова Геннадій Труханов побажав міцного здоров’я, благополуччя, гарного настрою і приємних зустрічей.
Фото: ОМР
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