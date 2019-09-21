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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі виділили 100 тис грн на презентацію фільму про інвестиційну привабливість міста

В Одесі виділили 100 тис грн на презентацію фільму про інвестиційну привабливість міста

В Одесі зніматимуть фільм про її інвестиційну привабливість.

Відповідне розпорядження міського голови Геннадія Труханова з’явилося на сайті Одеської міської ради.

Так, у розпорядженні про виділення коштів на підготовку цифрового презентаційного фільму про інвестиційну привабливість м. Одеси зазначається, що:

Департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Грантовий офіс «Одеса 5Т» забезпечити підготовку цифрового презентаційного фільму про інвестиційну привабливість міста Одеси.

Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 100 000 (сто тисяч) грн на рахунок департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області.

Фото: PMG.ua

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