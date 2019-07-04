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Новости Одессы и Одесской области

Как сегодня выглядит “вспенившийся” одесский фонтан?

Как сегодня выглядит “вспенившийся” одесский фонтан?

Центральный фонтан на Крымском бульваре (поселок Котовского) вчера «пенился», поэтому его работу приостановили на несколько дней.

По информации Одесского горсовета, неизвестные ради забавы залили в чашу фонтана какое-то сильно пенящееся вещество — возможно, моющее средство.

Так “пенящийся” фонтан выглядел 3 июля

Корреспондент «Одесской жизни» побывал сегодня у фонтана и поговорил с очевидцами.

–  Я тут работаю каждый день и никогда не видел, чтобы прохожие что-то выливали в этот фонтан. А вот работники коммунального предприятия периодически добавляют в воду химию, когда она зеленеет. В этот раз было также, но вода мало того, что осталась зеленой, еще и запенилась. Думаю, что все дело в этой химии, – рассказал Дмитрий Гостев.

Остается только догадываться, почему вода в фонтане запенилась, однако теперь работники коммунального предприятия «Сервисный центр» сливают более 200 кубометров воды, чтобы вымыть фонтан и залить в него чистую воду.

Отключенный фонтан 4 июля

Работы продлятся еще несколько дней, после чего фонтан будет работать в обычном режиме.

Фото автора и пресс-службы Одесского горсовета

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Галина Полищук
Галина Полищук
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