Как сегодня выглядит “вспенившийся” одесский фонтан?

Центральный фонтан на Крымском бульваре (поселок Котовского) вчера «пенился», поэтому его работу приостановили на несколько дней.

По информации Одесского горсовета, неизвестные ради забавы залили в чашу фонтана какое-то сильно пенящееся вещество — возможно, моющее средство.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал сегодня у фонтана и поговорил с очевидцами.

– Я тут работаю каждый день и никогда не видел, чтобы прохожие что-то выливали в этот фонтан. А вот работники коммунального предприятия периодически добавляют в воду химию, когда она зеленеет. В этот раз было также, но вода мало того, что осталась зеленой, еще и запенилась. Думаю, что все дело в этой химии, – рассказал Дмитрий Гостев.

Остается только догадываться, почему вода в фонтане запенилась, однако теперь работники коммунального предприятия «Сервисный центр» сливают более 200 кубометров воды, чтобы вымыть фонтан и залить в него чистую воду.

Работы продлятся еще несколько дней, после чего фонтан будет работать в обычном режиме.

Фото автора и пресс-службы Одесского горсовета