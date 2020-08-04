В Одесі у ресторані шестеро осіб отруїлися морепродуктами

Про це повідомляється на сайті Держпродспоживслужби в Одеській області.

31 липня до Міської клінічної інфекційної лікарні госпіталізовано двох хворих з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт». Вони пов’язують своє захворювання із вживанням морепродуктів – мідій та креветок – у банкетному залі одного з міських закладів громадського харчування 29 липня. Вже наступного дня у двох осіб з’явилася симптоматика: підвищилася температура до 38°C, нудота, діарея, біль у животі, загальна слабкість. Станом на 4 серпня шестеро осіб, серед яких дитина, інфіковані.

Фахівці Головного управління провели позапланове відпрацювання одного з суб’єктів господарювання, виявили численні порушення законодавства про харчові продукти та дійшли висновку, що порушення створюють реальну загрозу життю та здоров’ю населення Одеси.

Під час інспектування виявлено більше 10 кг замороженого курячого м’яса, 16 кг свинини, майже 1,5 кг баранини, 6 кг замороженого лосося, 5 кг охолоджених мідій, 90 шт курячих яєць без відповідного маркування та необхідної інформації для споживачів щодо дати виробництва та терміну зберігання.

До того ж інспектори Головного управління виявили, що ці харчові продукти зберігалися на складі без будь-якого контролю температурного і вологісного режиму, що могло призвести до розмноження патогенних мікроорганізмів і формування токсинів. Обладнання та інвентар не підтримувалися в чистому та робочому стані: холодильна камера була брудною, виробничі приміщення захаращені сторонніми речами, стелажі для чистого посуду виготовлені з матеріалів, що не придатні до миття матеріалів (деревини).

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області вжило відповідні заходи реагування. Рішенням Головного державного ветеринарного інспектора Одеської області тимчасово призупинено роботу закладу, продукти вилучено. Санепідрозслідування триває.

Фото: пресслужба