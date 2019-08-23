В Одесі троє озброєних чоловіків випхали літню жінку з квартири

82-річна одеситка страждає на тяжку форму бронхіальної астми. Зловмисники навіть не дозволили їй взяти інгалятор і виштовхали у нижній білизні у під’їзд.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі.

Так, 21 серпня близько одинадцятої години вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що до квартири жительки Приморського району увірвалася група невідомих чоловіків, які, застосувавши силу, виштовхали господиню з її оселі.

Прибувши на місце виклику, правоохоронці виявили трьох чоловіків. З їх слів, квартира 82-річної одеситки є предметом судового розгляду, а вони, нібито, представляють інтереси однієї зі сторін спору. Для з’ясування обставин чоловіків доставили до відділу поліції. У двох із них було вилучено зброю ймовірно пневматичної дії. Її направили на експертизу.

Зі слів потерпілої, коли вона вже укладалася спати, до її квартири увірвалися зловмисники. Вони виштовхали пенсіонерку, яка була в нижній білизні, у під’їзд. Жінка плакала і просила впустити її всередину, щоб вона хоча б могла взяти інгалятор. Як пояснила жінка, понад 20 років вона страждає на тяжку форму бронхіальної астми, і застосування інгалятора їй прописано за життєвими показниками. Однак зловмисники не пустили її всередину, потерпіла змогла повернутися тільки за допомогою поліцейських.

Фото: Drive2