В Одесі тимчасово перекрили підтоплені вулиці: перелік

У зв’язку з погіршенням погодних умов в Одесі правоохоронці перекрили низку вулиць.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Наразі проводиться тимчасове перекриття руху наступних ділянок вулиць:

Балківська (від вулиці Маловського до вулиці Червонослобідська);

Приморська (від Військового узвозу до Пересипського мосту);

Хімічна (від вулиці М. Грушевського до вулиці Стовпова).

За інформацією наших кореспондентів також перекрили частину вулиці Середньофонтанської.

Для регулювання руху та відводу транспорту на зазначених ділянках будуть залучені екіпажі патрульної поліції.

Водіям радять завчасно планувати свій маршрут руху та враховувати тимчасові обмеження.

Нагадаємо, через негоду в Одесі тимчасово припинили рух декілька трамвайних та автобусних маршрутів.

Фото: Одесская жизнь

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