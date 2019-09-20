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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі священик створив капличку в катакомбах і проводить там службу

В Одесі священик створив капличку в катакомбах і проводить там службу

Проводити службу у катакомбах священик планує 1-2 рази на місяць.

Про це повідомив сам священик Дмитро Краснобаєв у Facebook.

Катакомби отець Дмитро обставив священними образами та свічками. Періодично на своїй сторінці у соцмережі священик поширює фото із новоствореної каплички, де він проводить службу.

Капличка у катакомбах

Капличка у катакомбах

У коментарях люди називають це місце храмом, однак сам священик так не вважає, каже, що це капличка.

Крім того, отець Дмитро допомагає нужденним безхатченкам, надсилає гуманітарну допомогу  до колоній, СІЗО та лікарень.

Капличка у катакомбах

Капличка у катакомбах

Фото: Дмитро Краснобаєв у Facebook

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