В Одесі священик створив капличку в катакомбах і проводить там службу

Проводити службу у катакомбах священик планує 1-2 рази на місяць.

Про це повідомив сам священик Дмитро Краснобаєв у Facebook.

Катакомби отець Дмитро обставив священними образами та свічками. Періодично на своїй сторінці у соцмережі священик поширює фото із новоствореної каплички, де він проводить службу.

У коментарях люди називають це місце храмом, однак сам священик так не вважає, каже, що це капличка.

Крім того, отець Дмитро допомагає нужденним безхатченкам, надсилає гуманітарну допомогу до колоній, СІЗО та лікарень.

Фото: Дмитро Краснобаєв у Facebook