В Одесі створили сучасний кардіологічний амбулаторний центр

Центр працює на базі кардіологічного корпусу міської лікарні №5 на Лідерсовському бульварі, 11.
30 вересня відбулася презентація Центру для керівників ЦПМСД Одеси, приурочена до Всесвітнього дня серця.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.
Міський кардіологічний Центр надає спеціалізовану кардіологічну лікувальну і діагностичну допомогу жителям Одеси з серцево-судинними захворюваннями на амбулаторно-поліклінічному етапі. Тут розміщене сучасне медичне обладнання, яке робить Центр унікальним для Півдня України за спектром діагностики.
У кардіологічному Центрі проводяться: консультації кардіологів, ЕКГ, ехокардіоскопія, УЗД серця та інших внутрішніх органів, доплерографія судин головного мозку, шиї та периферичних судин, велоергометрія, кардіореспіраторний стрес-тест, добове холтерівське ЕКГ-моніторування і добове моніторування артеріального тиску, обстеження при направленні на коронарну ангіографію та госпіталізацію. Забезпечена можливість проводити діагностику серця як в стані спокою, так і при фізичному навантаженні, що дозволяє виявити приховані серцево-судинні патології, а також актуально для спортсменів.
Для лікарні придбаний сучасний портативний ультразвуковий кардіоваскулярний сканер, який дозволяє проводити УЗД як в кардіологічному Центрі, так і в усіх відділеннях лікарні у ліжка пацієнта, а також може бути використаний при виїзних консультаціях в інших лікувальних установах Одеси, наприклад, при необхідності проведення УЗД серця у пологовому будинку.
Єдиний методичний кардіологічний Центр також забезпечує можливість системного спостереження і амбулаторної реабілітації пацієнтів після високотехнологічних втручань – коронарографії, стентування, аортокоронарного шунтування. Це дозволяє запобігти розвитку ускладнень і забезпечує всебічне діагностичне обстеження впродовж тривалого періоду.
Кардіологічний Центр працює в єдиній мережі з ЦПМСД Одеси. У Центрі є кабінет телеметрії, де в режимі 24/7 працює кваліфікований кардіолог, який консультує сімейних лікарів. Сімейний лікар проводить ЕКГ в амбулаторії або вдома у пацієнта, пересилає її по цифрових каналах зв’язку в телеметричний кабінет і в режимі реального часу отримує розширений діагноз. Також для кардіологів і сімейних лікарів створена єдина електронна база пацієнтів.
Якщо при обстеженні пацієнта у сімейного лікаря виявляється необхідність в розширеному кардіологічному обстеженні, пацієнта направляють до кардіологічного Центру, де забезпечена можливість повної діагностики здоров’я серцево-судинної системи.
Розташування Центру у будівлі кардіологічного стаціонару забезпечує можливість негайної госпіталізації у разі такої необхідності.
Створення єдиної системи допомоги кардіологічним хворим в Одесі забезпечує спадкоємність між амбулаторним і стаціонарним етапами, а також контроль стану пацієнта на кожному етапі.
Очікується, що робота міського кардіологічного Центру і поліпшення якості допомоги кардіологічним пацієнтам в Одесі приведе до зниження смертності від серцево-судинних захворювань на 7-10%, а також на 15-20% знизить рівень інвалідизації таких хворих.
Фото: пресслужба Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради
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