fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі правоохоронці продовжують ліквідовувати гральні заклади (фото)

В Одесі правоохоронці продовжують ліквідовувати гральні заклади (фото)

Підпільні гральні заклади виявили під час проведення роботи з виявлення злочинів, пов’язаних із незаконним гральним бізнесом.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 3 спільно зі співробітниками поліції в рамках кримінального провадження провели обшук та встановили, що в приміщенні по вул. Садовій функціонує гральний заклад. В ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили 9 системних блоків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Портофранківського відділення поліції за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Робота у вказаному напрямку триває.

Також 5 січня правоохоронці припинили діяльність грального закладу, що функціонував по вул. Левітана.

Так, в ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили 27 столів для гри у азартні ігри, 20 системних блоків, 26 моніторів, 7 жорстких дисків та чорнові записи.

На момент проведення слідчих дій в приміщенні закладу знаходились гравці. Робота з припинення діяльності незаконного грального бізнесу триває.

Фото: Прокуратура

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить