В Одесі правоохоронці продовжують ліквідовувати гральні заклади (фото)

Підпільні гральні заклади виявили під час проведення роботи з виявлення злочинів, пов’язаних із незаконним гральним бізнесом.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 3 спільно зі співробітниками поліції в рамках кримінального провадження провели обшук та встановили, що в приміщенні по вул. Садовій функціонує гральний заклад. В ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили 9 системних блоків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Портофранківського відділення поліції за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Робота у вказаному напрямку триває.

Також 5 січня правоохоронці припинили діяльність грального закладу, що функціонував по вул. Левітана.

Так, в ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили 27 столів для гри у азартні ігри, 20 системних блоків, 26 моніторів, 7 жорстких дисків та чорнові записи.

На момент проведення слідчих дій в приміщенні закладу знаходились гравці. Робота з припинення діяльності незаконного грального бізнесу триває.

Фото: Прокуратура

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