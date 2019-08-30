В Одесі працівників “Укрзалізниці” викрили на хабарі розміром у 200 тис грн

Хабар одержали начальник служби колії та головний інженер служби колії.

Посадових осіб регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» викрили на хабарі.

Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Південного регіону України.

В Одесі начальник служби колії, разом із головним інженером служби колії, одержали від директора приватного товариства неправомірну вигоду в розмірі 200 000 гривень.

Кошти призначалися за організацію підписання та видачу акту прийому, а також введення в експлуатацію збудованої селищним фермерським господарством під’їзної залізничної колії.

29 серпня, після одержання вказаної суми хабаря, посадових осіб регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Військова прокуратура готує затриманим повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: dniprograd.org