В Одесі працівниця ломбарду присвоїла майже 80 золотих прикрас клієнтів

29-річна жінка, користуючись своїм службовим становищем, привласнила майже вісімдесят золотих прикрас клієнтів, спричинивши конторі збиток на суму більше двохсот тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Оперативники територіального відділу поліції викрили правопорушницю в ході проведення слідчо-розшукових дій. Зі слів жінки, коштовні вироби вона здавала до ломбарду в Одесі.

За місцем мешкання підозрюваної та в кредитній установі, куди вона збувала крадене, поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили всі викрадені речі.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального Кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Обвинуваченій загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: 0372.ua

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