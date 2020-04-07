В Одесі поліцейські врятували чоловіка, який у власній квартирі впав та не міг піднятися (відео)

Чоловік залишився в зачиненій квартирі, однак патрульним вдалося врятувати його життя.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 6 квітня, вдень патрульним надійшло повідомлення про те, що чоловік просить про допомогу. Подія трапилася в одному з будинків на вулиці Торговій.

Телефоном заявник пояснив, що йому стало зле, він впав та не може стати з підлоги, щоб відчинити двері лікарям.

– Двері до вказаної квартири були зачинені зсередини. Чоловік благав про допомогу та сказав, що дає згоду на проникнення до житла. Оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людини, діяти потрібно було негайно, тому спільно з напарником ми взялися їх вибивати. За допомогою молотку за кілька хвилин двері вдалося відчинити, – розповів патрульний Богдан Оскер

Коли поліцейські увійшли до квартири, вони побачили чоловіка на підлозі: він ледве розмовляв і не міг поворухнутися.

Інспектори викликали швидку та допомогли лікарям транспортувати чоловіка до медичного закладу.

Залишився в зачиненій квартирі: патрульним вдалося врятувати життя чоловіковіСьогодні вдень патрульним надійшло… Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Montag, 6. April 2020

Фото: vcrti.com.ua

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